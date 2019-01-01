افتتاح عدد من المشروعات المختلفة بمحافظة أسيوط

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، خلال زيارته للمحافظة، لافتتاح وتفقد عددًا من المشروعات، وحضور ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للسكان، التي ستعقد بديوان عام المحافظة بحضور 3 محافظين ومقرر المجلس القومي للسكان وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح محافظ أسيوط أن وزير التنمية المحلية يستهل زيارته للمحافظة بافتتاح محطة ديروط المرشحة بقرية شلش يعقبها افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة ديروط، كما يتفقد الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط، ويضع حجر أساس كوبري ونفق مشاه لربط موقف المعلمين الجديد بموقف نزلة عبداللاه، ثم يصل لمقر ديوان عام المحافظة ليفتتح معرض لمنتجات مدارس التعليم الفني بالساحة الأمامية للديوان العام.

كما يفتتح معرضًا للحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة أسيوط ومعرض منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة، كما يوزع كراسي متحركة وشهادات أمان على الأسر الأولى بالرعاية والسيدات المستحقات، وبعض الاشخاص ذوى الاعاقة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بعدها يحضر ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للسكان بحضور الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، وألكسندر ساشا، ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان، والدكتورة فاطمة الزهراء، جبل بمركز معلومات مجلس الوزراء.