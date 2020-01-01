بريطانيا تمنع «هواوي» الصينية من المشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس

منعت الحكومة البريطانية الثلاثاء مشاركة عملاق التكنولوجيا الصينية، شركة هواوي، في بناء شبكة الجيل الخامس للمحمول على أراضيها.

واتفق الوزراء في الحكومة البريطانية على منع شركات الاتصالات العاملة في البلاد من شراء أي معدات من شبكة الجيل الخامس من شركة هواوي من العام الجديد.

كما ستقوم الحكومة بإزالة كافة معدات شركة هواوي لشبكة المحمول بدءً من عام 2027.

وقال وزير الثقافة أوليفر دودن إن القرار سيؤخر تغيير الشبكات نحو عام وسيضيف إلى التكلفة نحو نصف مليار إسترليني.

ونقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن الوزير قال في كلمة أمام مجلس العموم اليوم إن المملكة المتحدة لا تضمن أمن شركة هواوي في المستقبل.

يأتي هذا القرار البريطاني عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الصينية متهمة إياها بتهديد الأمن القومي، وهو الإتهام الذي نفته شركة هواوي.

بدورها قامت شركة التكنولوجيا الصينية برد الصفعة للحكومة البريطانية حيث قالت إن القرار "سياسي" بإمتياز ويتعلق بسياسة التجارة الأمريكية ولا علاقة له بالأمن. يشار إلى إن هذا القرار سيرفع من حدة التوتر الدائر حاليا بين الولايات المتحدة والصين.

وقال دودن:"الطريقة السليمة لتأمين شبكاتنا ستكون بإلتزام الشركات العاملة بوقف استخدامها المعدات التابعة لشركة هواوي في بناء شبكة الجيل الخامس للمحمول".

وأضاف: "ليكون الأمر واضحا فإنه مع نهاية العام الحالي سيكون على شركات المحمول في بريطانيا عدم شراء معدات الجيل الخامس من شركة هواوي وأشير هنا إلى إنه مع مرور مشروع قانون لتأمين شبكات الاتصالات سيكون عدم الالتزام بالمنع أمر غير قانوني في الأساس".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن التأخير في تشغيل شبكة الجيل الخامس سيؤدي إلى خسارة تصل إلى 2 مليار إسترليني، وقال دودن:"إن قرار اليوم بحظر إستخدام معدات الشبكة الخامسة للمحمول من هواوي بدءاً من نهاية العام الحالي سيؤدي إلى تأخير بدء تنفيذ شبكة الجيل الخامس لعام وسيضيف للتكلفة نصف مليار إسترليني".

وأضاف:"طلب مشغلين جدد اضافة إلى إزالة معدات شركة هواوي من شبكة الجيل الخامس بحلول 2027 سيضيف للتكلفة مئات الملايين من الإسترليني وسيؤدي كذلك إلى تعطيل التنفيذ".

يشار إلى أن بحلول الإنتخابات القادمة ستكون المملكة المتحدة قد "مضت في طريق اللاعودة" لإزالة معدات شركة هواوي من شبكات الجيل الخامس للمحمول وسيصبح عامل مؤثر بشدة على هذه الانتخابات.