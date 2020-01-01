متاحف منطقة جنوب كنسينجتون في لندن تعيد فتح أبوابها

قررت 3 من أكبر متاحف لندن في حي جنوب كنسينجتون إعادة فتح أبوابها في أغسطس المقبل، حسبما قال متحدثون خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء.



وسيفتح متحف التاريخ الطبيعي، المشهور بهياكل الديناصورات أبوابه أولا، في 5 أغسطس، ويليه في اليوم التالي متحف فيكتوريا وألبرت، الذي يعرض أعمالا فنية وتصميمات.



ويخطط متحف العلوم لإعادة فتح معارضه للتكنولوجيا والقطع الأثرية العلمية في 19 أغسطس، حسبما أفاد موقعه على الإنترنت.



وقال تريسترام هانت مدير متحف فيكتوريا وألبرت في بيان "صالات عرض فيكتوريا وألبرت تزدهر في حوار مع الزوار، وبعد شهور عديدة ، يسعدني أن نعيد فتح أبوابنا للعالم".



يذكر أن الدخول إلى جميع المتاحف الثلاثة مجاني كالمعتاد، على الرغم من أن حجز التذاكر مطلوب الآن من أجل تنظيم عدد الزوار.



وأغلقت العديد من المتاحف في العاصمة البريطانية في منتصف مارس بسبب وباء فيروس كورونا.