رودجرز: التأهل لدوري الأبطال لا يزال في أيدينا

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر، إن فريقه في وضع جيد لتحقيق هدفه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة المفاجئة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ليستر للخسارة 1-4 أمام بورنموث المهدد بالهبوط الأحد الماضي، لكنه ظل في المركز الرابع بفارق الأهداف، عقب تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع ساوثهامبتون أمس الإثنين.

ومع بقاء 3 جولات على النهاية، من المتوقع أن يستمر الصراع على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال حتى الجولة الأخيرة للموسم، عندما يستضيف ليستر نظيره مانشستر يونايتد في ستاد كينج باور.

وأضاف رودجرز في مؤتمر صحفي اليوم "مصيرينا دائمًا في أيدينا، إذا كان هذا هو الحال، فنحن سعداء لقبول المسؤولية والضغوط".

وتابع "هذا كل ما تريده، ومع خسارة تشيلسي وتعثر يونايتد في وقت متأخر، ستكون هناك نتائج أخرى مفاجئة. كنا في المربع الذهبي منذ فترة طويلة وكافحنا للبقاء هناك، ونحن في وضع جيد".

ونوه "تعرضنا لنتيجة مخيبة للآمال، لذلك يجب أن نخرج من ذلك. هذا النوع من العقلية الذهنية التي نملكها دائما".

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي بن تشيلويل (مصاب في قدمه) وجيمس ماديسون (في الفخذ) أمام شيفيلد يونايتد بعد غد الخميس، بينما لن يشارك المدافع سويونكو لإيقافه لنهاية الموسم بعد طرده أمام بورنموث.

وأضاف رودجرز "من الواضح أننا لا نزال نقيم وضع بن وجيمس مباراة بأخرى، لذلك سنترك أمر مشاركتهما حتى اللحظة الأخيرة، لكن توجد علامات استفهام بشأن مشاركتهما أمام شيفيلد".

وأتم "بالتأكيد سويونكو لن يكون معنا وهذه ضربة قوية لنا. لكن سنتأقلم مع الموقف ونعد الفريق للخروج بنتيجة جيدة يوم الخميس".