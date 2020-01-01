 قبرص واليونان تسعيان لإحلال السلام والاستقرار في مواجهة الاستفزازات التركية - بوابة الشروق
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قبرص واليونان تسعيان لإحلال السلام والاستقرار في مواجهة الاستفزازات التركية

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 4:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 4:46 م

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، إن اليونان وقبرص تسعيان إلى إجراء حوار وإحلال السلام والاستقرار، وإنهما لم يشاركا في أعمال استفزازية على خلاف تركيا.

وأضاف أناستاسيادس - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقده مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا - أنه يتفق مع آراء ميتسوتاكيس فيما يخص صندوق الإنعاش الأوروبي، وفيما يتعلق بقرار تركيا بتحويل آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، والاستفزازات التركية.

وتابع الرئيس القبرصي - في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أن نيقوسيا وأثينا اتفقتا مع غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تأسيس صندوق إنعاش أوروبي، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية يجب أن تتصدى على الفور للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أناستاسيادس أنه بحث مع رئيس الوزراء اليوناني سبل التعامل مع الاستفزازات التركية التي تنتهك القانون الدولي والأوروبي.

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