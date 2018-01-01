فريق ريسينج بوينت لفورمولا-1 يبدأ محادثات مع فيتيل

بدأ فريق ريسينج بوينت إجراء محادثات مع الألماني سيباستيان فيتيل الفائز أربع مرات من قبل بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بهدف الانضمام للفريق في الموسم المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء.

وأشارت "بيلد" إلى أن فيتيل قد يحل محل السائق المكسيكي سيرخيو بيريز في الفريق الذي سيصبح تابعا لاستون مارتين بداية من العام المقبل.

ووفقا للصحيفة الألمانية، فإن عقد بيريز يتضمن شرطا جزائيا يتعين تفعيله قبل 31 تموز/يوليو الجاري.

السائق الأخر في صفوف ريسبنج بوينت هو لانس سترول، نجل الملياردير الكندي لاورنس سترول صاحب الحصة الأكبر من أسهم الفريق.

ولم يتعاقد فيتيل مع أي فريق منذ إعلان فيراري عن عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2020.

ويبدو ريسينج بوينت الخيار الأخير بالنسبة لفيتيل إذا أراد االاستمرار في عالم فورمولا-1 ، حيث لا يوجد مكان له في فريقه السابق ريد بول أو في مكلارين وكذلك رينو.

وقال جيرهارد بيرجر السائق السابق لفورمولا-1 لمحطة تليفزيون "سيرفوس" النمساوية مساء الاثنين إنه لن يشعر بالاندهاش إذا تم الإعلان عن اتمام الصفقة ، مشيرا إلى أن ريسينج بوينت قد يكون الخيار الوحيد بالنسبة له (فيتيل) ويمكن من خلاله تحقيق الفوز في سباقات الجائزة الكبرى".