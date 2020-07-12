مصدر: منافذ صرف الدعم تسلمت الكمامات وتأكدت من مطابقتها للمواصفات



قال المتحدث باسم نقابة بدالى التموين، ماجد نادى، إن البقالات التموينية تسلمت أمس، كميات وفيرة من الكمامات القماشية الواقية، حيث وصلت لجنة طبية لمخازن منافذ البقالات التموينية وتأكدت من مطابقة الكمامات للمواصفات التى حددتها الوزارة، قبل بدء التوزيع على المواطنين.



وأضاف نادى، لـ«الشروق»، أن المنافذ ستبدأ طرح الكمامات القماشية الواقية من اليوم، للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم بسعر 8.5 جنيهات، حيث يتم طرحها على منظومة الدعم السلعى بسعر 8 جنيهات، ويدفع المواطن 50 قرشا نظيرا كل كمامة يحصل عليها.



وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين، عن تسليم المنافذ التموينية كميات كبيرة من الكمامات القماش الواقية من فيروس «كورونا» صباح أمس الإثنين، موضحا أن الوزارة تسلمت تلك الكميات من الموردين وهيئة الشراء الموحد منذ أول أمس الأحد، وتم نقلها إلى مخازن شركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وأوضح المصدر، لـ«الشروق»، أن الكمية المقرر طرحها من الكمامات بمنافذ صرف سلع بطاقات التموين تصل إلى 40 مليون كمامة، قائلا: «الوزارة لا تجبر أى مواطن على شراء الكمامات من المنافذ التموينية ولكنها سلعة اختيارية مثل الزيت والسكر، يمكن الحصول عليها أو تركها وفقا لرغبته، على أن يحصل كل صاحب بطاقة على كمامتين بحد أقصى».



وأكد أن عمليات التوريد ستظل مستمرة ولن تتوقف، حتى تمام توريد كمية الكمامات المتعاقد عليها، لافتا إلى أن كميات الدفعة الأولى لن تكفى جميع محافظات الجمهورية، وبالتالى سيتم ضخ كميات الدفعة الأولى بعدد محدود من المحافظات، على أن يتم توزيع الدفعات المقبلة على عدد آخر، حتى تصل الكمامات لجميع محافظات الجمهورية، وتصل لجميع بطاقات الدعم المسجلة على المنظومة التموينية.



وتابع أن الكمامات أصبحت مدرجة حاليا ضمن قائمة أسعار منظومة التموين وعلى النظام الخاص ببقالى التموين، وتحمل الكود رقم 111، وأضاف أن الكمامة الواحدة تستخدم لمدة شهر كامل، خاصة أنه يمكن تطهيرها وتنظيفها وغسلها 30 مرة، كما أنها معالجة لقتل البكتيريا، ولا تعيق التنفس، قائلا: «إن كل كمامة مدون عليها الارشادات الخاصة بكيفية الاستخدام الأمثل وتنظيفها وتعقيمها».



وأشار إلى تفاوض الوزارة حاليا لتوريد أنواع أخرى من الكمامات بسعر يتراوح ما بين 6 و10 جنيهات، مع التأكيد على أن جميع الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة الموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والشرائح المستفيدة.