 اليوم.. اقتصادية النواب تستكمل نظر مشروع إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي - بوابة الشروق
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اليوم.. اقتصادية النواب تستكمل نظر مشروع إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:28 ص

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

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