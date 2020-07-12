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تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.