 محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب القسم العلمي لامتحان الجبر بمدارس طنطا - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب القسم العلمي لامتحان الجبر بمدارس طنطا

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 2:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 2:57 م

اطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، على أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان الجبر في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

جاء ذلك عقب الجولة التي أجراها المحافظ لمتابعة سير الامتحانات بمدارس (النور للمكفوفين، وأم المؤمنين الثانوية، وطنطا الثانوية الأحمدية، وطنطا الثانوية بنات والسادات الثانوية بنات)، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشاد المحافظ، بمدى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة للتباعد الاجتماعي للطلاب.

كما تم رفع كل الإشغالات المتواجدة في محيط اللجان.

من جانبه، أوضح المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة أن 5327 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية داخل 123 لجنة.

كما أدى الطلاب المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية داخل اللجان الخاصة بهم.

 


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