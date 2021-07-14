 رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يدين أعمال العنف في جنوب أفريقيا - بوابة الشروق
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رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يدين أعمال العنف في جنوب أفريقيا

شرطة جنوب أفريقيا
شرطة جنوب أفريقيا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 8:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 8:49 ص

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بأشد العبارات تصاعد العنف في جنوب أفريقيا الذي أسفر عن مقتل مدنيين ومشاهد مروعة لنهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك تعليق الأعمال الأساسية والخدمات في مقاطعتي كوازولو ناتال وجوتنج وأجزاء أخرى من البلاد.
وتقدم رئيس المفوضية في بيان اليوم الأربعاء، بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل والكامل للجرحى.
وحث رئيس المفوضية على إعادة النظام والسلام والاستقرار بشكل عاجل في البلاد مع الاحترام الكامل لسيادة القانون، مشددا على أن عدم القيام بذلك يمكن أن يكون له آثار وخيمة ليس فقط في البلاد ولكن في المنطقة ككل.
وجدد التأكيد على التضامن الكامل والثابت لمفوضية الاتحاد الأفريقي مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا.


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