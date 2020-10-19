الأمن الداخلي البريطاني يحث على التعامل مع خطر التجسس الروسي والصيني

حث كين ماكلوم، مدير جهاز الأمن الداخلي البريطاني "MI5"، السكان على التعامل مع "خطر التجسس" من روسيا والصين.

وأشار "ماكلوم" إلى أن الجواسيس الأجانب يسعون لسرقة التكنولوجيا وبث الفرقة ومهاجمة البنية التحتية، موضحا أن المخابرات البريطانية رصدت عشرة آلاف محاولة مقنعة من قبل جواسيس أجانب يسعون لاستمالة الناس العاديين في بريطانيا، وفقًا لوكالة رويترز.

وشدد مدير جهاز الأمن الداخلي على أن البلاد بأكملها يجب أن تتحلى باليقظة للتصدي لخطر التجسس الخارجي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد كشف مسؤولو المخابرات في بريطانيا أن الصين وروسيا تسعيان لسرقة بيانات تجارية مهمة وما يتعلق بالملكية الفكرية، فضلًا عن التدخل في السياسة وبث معلومات مضللة.

في حين أن موسكو وبكين أكدتا أن الغرب يعاني من جنون الارتياب بشأن المؤامرات، نافيتان أي محاولة من جانبهما للسعي لسرقة التكنولوجيا وتنفيذ هجمات إلكترونية أو بث الفرقة.