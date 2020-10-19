 الأمن الداخلي البريطاني يحث على التعامل مع خطر التجسس الروسي والصيني - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يوليه 2021 7:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

الأمن الداخلي البريطاني يحث على التعامل مع خطر التجسس الروسي والصيني

علم بريطانيا
علم بريطانيا
وكالات
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 6:03 م

حث كين ماكلوم، مدير جهاز الأمن الداخلي البريطاني "MI5"، السكان على التعامل مع "خطر التجسس" من روسيا والصين.

وأشار "ماكلوم" إلى أن الجواسيس الأجانب يسعون لسرقة التكنولوجيا وبث الفرقة ومهاجمة البنية التحتية، موضحا أن المخابرات البريطانية رصدت عشرة آلاف محاولة مقنعة من قبل جواسيس أجانب يسعون لاستمالة الناس العاديين في بريطانيا، وفقًا لوكالة رويترز.

وشدد مدير جهاز الأمن الداخلي على أن البلاد بأكملها يجب أن تتحلى باليقظة للتصدي لخطر التجسس الخارجي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد كشف مسؤولو المخابرات في بريطانيا أن الصين وروسيا تسعيان لسرقة بيانات تجارية مهمة وما يتعلق بالملكية الفكرية، فضلًا عن التدخل في السياسة وبث معلومات مضللة.

في حين أن موسكو وبكين أكدتا أن الغرب يعاني من جنون الارتياب بشأن المؤامرات، نافيتان أي محاولة من جانبهما للسعي لسرقة التكنولوجيا وتنفيذ هجمات إلكترونية أو بث الفرقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك