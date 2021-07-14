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تعتزم الولايات المتحدة إرسال أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 إلى سريلانكا اليوم الأربعاء، في أحدث شحنة فيما يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن تقاسم المخزون الأمريكي من الجرعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدره البيت الأبيض، أن الجرعات سوف تصل إلى سريلانكا يوم الجمعة، المقبل.

وتأتي في إطار مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى اتاحة اللقاحات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتعهدت إدارة بايدن بشحن 80 مليون جرعة على الأقل -وهي مزيج من لقاحات موديرنا وفايزر وجونسون أند جونسون- من البلاد الصيف الحالي.

وأمرت الإدارة بشكل منفصل بالتبرع بـ500 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى الدول الأخرى، بدءا من الشهر المقبل.

وكثف الرئيس المساعدة الدولية بشأن اللقاحات فيما يتلاشى الطلب داخل الولايات المتحدة.

وشحنت الولايات المتحدة جرعات أيضا إلى لاوس وكوستاريكا وفيجي الأسبوع الجاري.