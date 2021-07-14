رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

هنأ المطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية والوفد المرافق له، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعيد الأضحى المبارك، كما أشاد بجهوده في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك.

وقال وزير الأوقاف خلال استقباله اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق : "إننا نعمل معا على ترسيخ ثقافة العيش المشترك وننطلق من أرضية وطنية وإنسانية خالصة ، مؤكدًا أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين المزمع عقده سيكون تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، وذلك بهدف ترسيخ عقد المواطنة وبيان مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على كيانها"

وأضاف أن المؤتمر سيناقش المحاور عددا من المحاور هي: مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

وأهدى وزير الأوقاف، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية والوفد المرافق له نُسَخًا من كتابي: "حوار الأديان والثقافات" و"حماية الكنائس في الإسلام"، حيث أثنى المطران سامي فوزي والوفد المرافق على هذا النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال.