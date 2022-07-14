قالت الفنانة وفاء عامر، إن موسم رمضان الماضي، شهد مشاركتها في 3 أدوار، كان أقربهم من شخصيتها «هلالة» في جزيرة غمام، أكثر من «يسرية» في «راجعين يا هوى» و «فلك» في «بيت الشدة».



وأضافت خلال لقائها بالإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، مساء الخميس، أن دور «يسرية» في مسلسل راجعين يا هوى مع الفنان خالد النبوي، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



واستكملت: «يسرية شخصية منتشرة في الشوارع والحارات، وتحدث بهجة في أي مكان، وكانت مهتمة بالطبخ وأنا كذلك أيضًا».



وأشادت بالمخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل «راجعين يا هوى»، قائلة إنه تواصل معها لساعات طويلة من أجل إقناعها بالدور، وكان متمسكا بها دونًا عن غيرها، متابعة: «ثقتي في رؤيته انعككست على الدور».



