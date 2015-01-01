أستراليا تختار ميشيل بولوك أول امرأة تشغل منصب محافظ بنك الاحتياط

أعلن وزير الخزانة الاسترالي جيم تشالمرز، أن ميشيل بولوك ستصبح أول امرأة تشغل منصب محافظ بنك الاحتياط (البنك المركزي) في البلاد، عندما تنتهي ولاية فيليب لو في سبتمبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال تشالمرز للصحفيين في العاصمة كانبرا اليوم: "بولوك هي الشخص المناسب لقيادة بنك الاحتياط الأسترالي في المستقبل، وضمان أن لدينا أفضل البنوك المركزية وأكثرها فعالية في العالم".

ومن المقرر أن تبدأ بولوك ولايتها، التي تستمر سبع سنوات، في 18 سبتمبر. وينظر إلى بولوك (60 عاما) باعتبارها مرشح الاستمرارية ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد تبعات سياسية قليلة لتعيينها.

وستواجه بولوك مزيجا صعبا من إدارة السياسة في وقت يرتفع فيه معدل التضخم بالبلاد، وتطبق فيه كانبرا إصلاحا واسع النطاق بالبنك المركزي.