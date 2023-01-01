تداول بضائع وحاويات 34 سفينة متنوعة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 6 سفن متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الراسية في الميناء 34 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25752 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47290 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2508 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172900 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 217647 طنًا.

كما غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2464 طن قمح، متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا، وغادر قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5626 شاحنة.