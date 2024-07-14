خيري رمضان ساخرا من أخبار غير دقيقة عن حالته الصحية: أحدثكم من العناية المركزة

سخر الإعلامي خيري رمضان، من الأنباء التي زعمت سقوطه مغشيًّا عليه في الاستوديو أمس السبت ونقله للعناية المركزة، منتقدا الأخبار غير الدقيقة التي نُشرت عن حالته الصحية.

وقال خلال برنامجه «مع خيري» عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد: «أحدثكم الآن من غرفة العناية المركزة التي نُقلت إليها بالأمس بعد أن سقطت فاقدا للوعي داخل هذا الاستوديو حسبما جاء في المواقع الإخبارية».

وأضاف: «الحقيقة أنني لم أدخل الأستوديو بالأمس ولم أسقط ولم أفقد وعيي.. شعرت ببعض الإجهاد، وزملائي اقترحوا إحضار طبيب بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقاس لي الضغط وتبين أنه جيد، وكذلك بالنسبة للنبض والأكسجين ونسبة السكر كانت منخفضة نوعا ما، ما تسبب في بعض الهبوط».

وأوضح أن الطبيب فضّل ألا يظهر - أي خيري - في حلقة الأمس، فغادر في سيارته وهو في حالة جيدة.

وانتقد رمضان، سرعة نشر الأخبار سواء ممن كانوا قلقين عليه أو ممن يبحثون عن مشاهدات، موضحًا أن هذا المنهج يتم مع الكثير من المعلومات والأخبار غير المدققة التي تنتشر كالنار في الهشيم وفق تعبيره.



