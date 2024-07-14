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السفير الألماني في واشنطن: الهجوم على ترامب صادم

د ب أ
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 10:27 ص

أعرب السفير الألماني لدى الولايات المتحدة، أندرياس ميشائيليس، عن ذهوله من إطلاق النار الذي وقع خلال فعالية انتخابية لدونالد ترامب.

وتحدث ميشائيليس، على منصة "إكس" عن "مشاهد صادمة" و"إطلاق نار مروع"، وكتب ليلة السبت/الأحد: "نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لا يبدو أنه مصاب بجروح خطيرة.. لا يوجد مكان للعنف السياسي".

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد أكد أنه تعرض لإطلاق نار في أذنه خلال تجمع سياسي في بنسلفانيا أمس السبت.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث" أن الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وأضاف: "علمت على الفور أن هناك خطأ ما حيث سمعت صوت أزيز وطلقات وشعرت مباشرة بالرصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير، لذلك أدركت بعد ذلك ما كان يحدث".

وذكر ترامب أن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال الحادث، وكتب: "إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلادنا".

وسحب عملاء الخدمة السرية ترامب إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.


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