الأونروا: سكان غزة يصطفون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة للحصول على مياه شرب

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يقفون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة للحصول على مياه الشرب,

وكتبت وكالة الأونروا عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الأحد: «في كل صباح، يصطف الناس في قطاع غزة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة لملء الزجاجات والأوعية بمياه الشرب».

وأضافت أن الكثيرين من سكان غزة يضطرون إلى المشي لمسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة في حرارة الصيف.

وشددت على أن هذا الروتين المرهق يتكرر مرارًا وتكرارًا في غزة.

