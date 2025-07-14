 نقابة لرجال الإطفاء في ماساتشوستس: نقص العمالة عرقل جهود الإنقاذ بعد حريق بدار مسنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقابة لرجال الإطفاء في ماساتشوستس: نقص العمالة عرقل جهود الإنقاذ بعد حريق بدار مسنين

فول ريفر (ماساشوسيتس) (أ ب)
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:50 م

ذكرت نقابة لرجال الإطفاء في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أن نقص العمالة عرقل جهود الاستجابة لحريق شب في دار لرعاية المسنين بالولاية وتسبب في وفاة 9 أشخاص.

وقال رجال الإطفاء في مدينة فول ريفر، إنه كان بإمكانهم إنقاذ المزيد من الأرواح حال وجود المزيد من القوى العاملة.

وكان الحريق الذي اندلع في وقت متأخر أمس الأحد، حاصر المقيمين في دار "جابرييل هاوس" وهي منشأة على بعد نحو 50 ميلا جنوب بوسطن.

وقال مسئولون في النقابة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من القيام باستجابة كافية لأن المدينة ليس لديها ما يكفي من الموظفين.


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