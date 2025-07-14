سجلت محافظة المنوفية إنجازًا طبيًا غير مسبوق، حيث نجح فريق طبي بمستشفى الجراحات المتخصصة في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة في الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية، تُجرى لأول مرة داخل مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وأسفرت عن إنقاذ ذراع مريض من الشلل الكامل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف مباشر من الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

واستقبل المستشفى حالة حرجة لمريض يعاني من قطع كامل في الضفيرة العصبية المغذية للذراع الأيسر، ما أدى إلى فقدان الحركة تمامًا.

وبعد إجراء الفحوصات والتحضيرات اللازمة، أجرى الفريق الطبي بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة عملية جراحية متقدمة شملت استكشاف الضفيرة العصبية، وتسليك الأعصاب المتفرعة، بالإضافة إلى نقل وزراعة الأعصاب وتوصيل العصب الجلدي العضلي بالأعصاب الصدرية المغذية، وذلك بدقة شديدة وفي وقت قياسي.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، في تصريح خاص لـ"الشروق"، بأداء الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا النوع من التدخلات الجراحية يُعد طفرة في مستوى الخدمات الطبية بمحافظة المنوفية، ويعكس التوجه نحو التوسع في التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات الحكومية، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتحقيق أعلى معدلات الشفاء.

وأكد أن هذه الجراحة تمثل نقطة تحول في منظومة الرعاية الصحية داخل المحافظة، حيث تسعى المديرية إلى اعتماد مستشفياتها كمراكز متخصصة قادرة على تقديم رعاية متقدمة بكفاءة عالية.