نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين أرمنت وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وحماية المال العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل أثناء محاولتها تهريب 5.5 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة، المحظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، بهدف بيعها في السوق السوداء.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، واقتياد السائق إلى مركز شرطة أرمنت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما ضبطت الحملة نصف طن من السكر ناقص الوزن، ومنشأة تمارس النشاط دون ترخيص، إلى جانب رصد حالتين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.