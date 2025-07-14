سرايا القدس تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد الاحتلال في غزة

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عناصرها عدد من المهام بالاشتراك مع عناصر كتائب القسام، يوم الجمعة الماضي.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين، إلى تدمير دبابة (ميركافا 4) إسرائيلية بتفجير عبوة من نوع «ثاقب» - مزروعة مسبقاً- ما أدى لاحتراقها بالكامل وسقوط قمرة القيادة.

ولفتت إلى تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (D9) أثناء قيامها بعمليات تجريف في مقبرة البطش بتفجير عبوة برميلة بنظام المسطرة الميكانيكية.

وذكرت أن عناصرها رصدوا هبوط طيران الاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى في العمليتين.

وتواصل فصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى» ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.