تنظم لجنة الدراسات الأدبية والنقدية ومقررها الدكتور هيثم الحاج علي، بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان "الخطاب النقدي العربي بين الراهن والمستقبل"، يوم الخميس 16 يوليو 2026، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة نخبة من أساتذة النقد والأدب.

ويشارك في المائدة كل من: الدكتور أسامة البحيري، والدكتور رضا عطية، والدكتور محمود الضبع، والدكتور هشام زغلول، والدكتور يسري عبد الله، فيما يدير الجلسة الدكتور محمد إبراهيم عبد العال.

وتناقش المائدة المستديرة، واقع الخطاب النقدي العربي، وأبرز التحديات التي تواجه الدراسات النقدية في الوقت الراهن، إلى جانب استشراف مستقبل النقد العربي في ظل التحولات الثقافية والمعرفية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تطوير آليات البحث النقدي وتعزيز دوره في قراءة الإبداع العربي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية التي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس الأعلى للثقافة؛ بهدف دراسة القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، وفتح حوار علمي بين الباحثين والمتخصصين حول مستقبل هذه المجالات.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة برنامجها خلال الأشهر المقبلة، حيث تعقد في أغسطس 2026 جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل الدراسات اللغوية في عصر الذكاء الاصطناعي"، تتناول تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على البحث اللغوي ومناهجه.

فيما تستضيف خلال سبتمبر 2026 جلسة ثالثة بعنوان "الإبداع الراهن ومستقبل الدراسات الأدبية"، لمناقشة التحولات التي يشهدها المشهد الإبداعي وانعكاساتها على الدراسات الأدبية والنقدية.