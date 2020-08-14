بيرو تتخطى حاجز 500 ألف إصابة بكورونا وتسجل أعلى معدل وفيات بأمريكا اللاتينية

أشخاص يضعون كمامات على وجوههم للوقاية من فيروس كورونا في بيرو يوم 15 يوليو 2020. تصوير: سيباستيان كاستانيدا - رويترز

تخطت بيرو حاجز النصف مليون إصابة بفيروس كورونا وسجلت أعلى معدل وفيات بالفيروس في أمريكا اللاتينية وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الصحة يوم الخميس.

وقال لويس سواريز نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي إن بيرو سجلت 507996 إصابة مؤكدة و25648 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وفي بيرو أعلى معدل وفاة بكورونا في أمريكا اللاتينية إذ يتسبب الفيروس في وفاة 78.6 بين كل 100 ألف نسمة بحسب إحصاءات رويترز، وهو ما يتجاوز المعدل في جارتيها تشيلي والبرازيل المتضررتين من المرض بقوة.

وفي وقت سابق من اليوم أرجع الرئيس مارتن فيزكارا الزيادة الأخيرة في الإصابات إلى تزايد الفعاليات الاجتماعية والرياضية وعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. وكان يتحدث خلال مراسم تكريم اسم 120 طبيبا توفوا نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.