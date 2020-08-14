وزير خارجية إيران ينقل لعون تعازي روحاني ودعم طهران

نقل وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، تعازي الرئيس الإيراني حسن روحاني في ضحايا تفجير مرفأ بيروت، ودعم بلاده ووقوفها إلى جانب لبنان، وذلك خلال لقائه اليوم الجمعة.



وأعلن الوزير ظريف أن " إيران تقف إلى جانب لبنان حتى يستعيد عافيته كاملة ولن تقصّر في أي طلب للمساعدة والدعم".



كما أبدى "إمكانية التعاون في مجالات الصحة والطاقة والكهرباء والمحروقات، وكل ما يطلبه لبنان للتخفيف من الآلام التي أصابت اللبنانيين".



وقال ظريف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرة لتزويد لبنان بالزجاج وبمتطلبات إعادة إعمار المنازل والممتلكات المتضررة".



وأعرب عن أمله في أن "يعود لبنان بلدا قويا وقادرا على مواجهة الصعوبات".



وتمنى ظريف "تشكيل الحكومة الجديدة القوية التي تلقى دعم جميع الأطراف اللبنانية، كي تتمكن من أداء عملها في هذه الظروف".



وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تزامن زيارته مع ذكرى انتصار الشعب اللبناني على إسرائيل في حرب يوليو 2006.



من جهته، شكر الرئيس عون "للوزير ظريف مشاعره، وحمّله رسالة شكر إلى الرئيس روحاني"، مقدّراً "مسارعة إيران إلى مساعدة لبنان على تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة".



يذكر أن انفجارا قويا وواسعا ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، بفعل انفجار 2750 طن من نيترات الأمونيوم المُصادرة منذ 6 سنوات تقريبا من إحدى البواخر.



وقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين مساء يوم الاثنين الماضي استقالة حكومته، على خلفية الانفجار، مشيرا إلى أن منظومة الفساد في لبنان أكبر من الدولة.



وتنشط الاتصالات والمشاورات بين الفرقاء السياسيين لتسهيل تشكيل حكومة جديدة.