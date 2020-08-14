عودة تدريجية لعيادات التأمين الصحي لمستشفيات لدمياط بعد انحسار كورونا

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، إعادة تشغيل عيادات الكشف الطبي على المرضى من المستفيدين من برنامج التأمين الصحي في مستشفى دمياط التخصصي مرة أخرى، بعد أن تم نقل مكان الفحص وصرف العلاج إلى مستشفى شطا.

كانت مديرية الصحة أعلنت عن توقف العمل بعيادات الكشف الطبي في مستشفى دمياط التخصصي، منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحويل المستشفى ضمن مستشفيات العزل الصحي في المحافظة لحجز الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبالتزامن مع انخفاض أعداد الإصابات بشكل ملحوظ وتحسن نسبة أعداد الشفاء في المحافظة، أعلنت المديرية عودة الكشف وصرف علاج التأمين الصحي من مستشفى شطا إلى مستشفى دمياط التخصصي مرة أخرى.