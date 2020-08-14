 عودة تدريجية لعيادات التأمين الصحي لمستشفيات لدمياط بعد انحسار كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 14 أغسطس 2020 3:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

عودة تدريجية لعيادات التأمين الصحي لمستشفيات لدمياط بعد انحسار كورونا

محافظة دمياط
محافظة دمياط
حلمي ياسين:
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 3:33 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 3:33 م

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، إعادة تشغيل عيادات الكشف الطبي على المرضى من المستفيدين من برنامج التأمين الصحي في مستشفى دمياط التخصصي مرة أخرى، بعد أن تم نقل مكان الفحص وصرف العلاج إلى مستشفى شطا.

كانت مديرية الصحة أعلنت عن توقف العمل بعيادات الكشف الطبي في مستشفى دمياط التخصصي، منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحويل المستشفى ضمن مستشفيات العزل الصحي في المحافظة لحجز الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبالتزامن مع انخفاض أعداد الإصابات بشكل ملحوظ وتحسن نسبة أعداد الشفاء في المحافظة، أعلنت المديرية عودة الكشف وصرف علاج التأمين الصحي من مستشفى شطا إلى مستشفى دمياط التخصصي مرة أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك