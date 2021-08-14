ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال الشهر الماضي

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أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطني في اسبانيا اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد خلال تموز/يوليو الماضي، مقارنة بالتقديرات الأولية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تموز/يوليو بنسبة 9ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في أعقاب زيادة بنسبة 9ر2% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم في إسبانيا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال تموز/يوليو الماضي 9ر2% مقابل 5ر2% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8ر0% خلال تموز/يوليو الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق. كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المؤشر بنسبة 7ر0%.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 2ر1% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 5ر0% شهريا خلال حزيران/يونيو الماضي.