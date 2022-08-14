الإسماعيلي يفتح ملف تمديد عقد حمزة الجمل قبل نهاية الموسم

فتح مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى، ملف تمديد تعاقد حمزة الجمل المدير الفني للفريق بعد نجاحه فى إنقاذ سفينة الدراويش من الهبوط، ويرغب المجلس فى توقيع عقد جديد مع المدرب ليقود الفريق فى الموسم الجديد، مع دعم الإسماعيلى بصفقات قوية في الميركاتو الصيفى.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 13 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 4 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات.