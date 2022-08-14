أفاد تقرير لموقع ”أكسيوس“، اليوم الأحد، أن البيت الأبيض يعتزم توزيع مذكرة في الكونجرس الأمريكي تدافع عن قرار الرئيس جو بايدن، بشأن سحب القوات من أفغانستان قبل عام.

وقال التقرير نقلا عن نسخة من الوثيقة إن المذكرة تفيد بأن ”تحرك بايدن عزز الأمن القومي من خلال إطلاق سراح عسكريين وأفراد مخابرات مهمين“.

وذكر "أكسيوس" بأن تقرير صادر عن الجمهوريين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كشف أن إدارة بايدن تركت قرارات مهمة بشأن كيفية إجلاء المدنيين من كابول حتى الساعات الأخيرة التي سبقت سقوط المدينة في أيدي طالبان.

وأقر الرئيس بايدن بعد الانسحاب الأمريكي الفوضوي بأن إدارته لم تتوقع سقوط كابول بهذه السرعة ، لكنه أصر على "أننا خططنا لكل حالة طارئة".

وأكد التقرير ، الذي صدر قبل الذكرى السنوية الأولى لانهيار كابول ، أن التأخير في هذا التخطيط كان مكلفًا.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون قوله إن التقرير "مليء بالتوصيفات غير الدقيقة والمعلومات المنتقاة والادعاءات الكاذبة".

بعد ظهر يوم 14 أغسطس من العام الماضي، وقبل ساعات من استيلاء طالبان على كابول، عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي اجتماعا ناقش خلاله المسؤولون من الذي يجب أن يُعطى الأولوية للإخلاء، وفقا للموقع.

وكان أحد القرارات الرئيسية هو تكليف وزارة الخارجية بإنشاء مراكز عبور في بلدان ثالثة حيث يمكن إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل مؤقت. كانت تلك الاتفاقيات مع دول مثل قطر ، التي تم التوصل إليها بسرعة مع بدء عملية الإخلاء ، حاسمة في جهود الإجلاء.

وأشار التقرير إلى أنه كان من الممكن اتخاذ مثل هذه القرارات قبل ذلك بكثير.

كان 14 أغسطس هو اليوم الذي قررت فيه الإدارة رسمياً المضي قدماً في إجلاء المدنيين. وزعم التقرير أن الجيش الأمريكي كان على استعداد للتحرك في وقت سابق.

في ذلك الوقت ، ألقى بايدن باللوم في قرار عدم بدء عمليات الإجلاء عاجلاً جزئياً على الحكومة الأفغانية.

وألقى بيان للبيت الأبيض باللوم على انهيار الروح المعنوية بين القوات الأفغانية ، والجدول الزمني المختصر لسحب القوات الأمريكية ، على الصفقة التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع طالبان في عام 2020.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن إدارة ترامب "لم تقم بأي استعدادات لإجلاء حلفائنا الأفغان" ، بينما قامت إدارة بايدن "بزيادة الموارد" في هذا الجهد.

وفقًا لتقرير اللجنة ، حتى عندما كانت جهود الإخلاء في ذروتها ، لم يكن هناك سوى 36 موظفًا قنصليًا في مطار كابول ، مما ترك الجنود دون تدريب على مسائل التأشيرات لفرز عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يصلون إلى المطار.

ويعزو التقرير ذلك إلى "فشل التخطيط" من جانب الإدارة.

ويزعم التقرير أن أحد القرارات التي لم يتم اتخاذها بعد هو ما إذا كان سيتم إجلاء الكوماندوز الأفغان الذين تدربتهم الولايات المتحدة والذين لديهم معرفة حساسة بالعمليات العسكرية الأمريكية وكيفية إجلائهم.

كما يتناقض التقرير مع التصريحات العامة المتفائلة نسبيًا من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية قبل وأثناء الإخلاء مع الأحداث على الأرض والمناقشات وراء الكواليس.

وسيطرت حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان في أغسطس العام الماضي، بعد الانسحاب الأمريكي الذي شابته فوضى أثناء إجلاء الأجانب والأفغان المعرضين للخطر من مطار كابول الدولي.

ولقي 13 جنديا أمريكيا حتفهم أثناء العملية كما تُرك مئات المواطنين الأمريكيين وعشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر لمصيرهم في البلاد بعد انتهاء الإجلاء.

وكانت إدارة بايدن قد اعتبرت العملية بأنها ”نجاح استثنائي“ ساعدت على نقل أكثر من 124 ألف أمريكي وأفغاني إلى بر الأمان وأنهت حربا ”لا نهاية لها“ قتل فيها نحو 3500 من جنود الولايات المتحدة وحلفائها ومئات الآلاف من الأفغان.