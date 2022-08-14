برلين تتعهد بممر آمن إلى ألمانيا لجميع الموظفين الأفغان السابقين

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تعهدت الحكومة الألمانية بتوفير ممر آمن إلى ألمانيا، لجميع الموظفين الأفغان، الذين عملوا في سفارتها في كابول، قبل عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر لصحيفة "بيلد آم سونتاج" في مقابلة صدرت اليوم الأحد "لن نتركهم وراءنا".

وأضافت فيزر أنها تعمل مع وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ، لوضع برنامج بـ"معايير واضحة" لدخول ألمانيا.

وطبقا لمعلومات صادرة عن الحكومة، لا يزال عدة آلاف ينتظرون مغادرة أفغانستان.

وقدرت فيزر العدد الإجمالي للموظفين الأفغان وأفراد أسرهم، الذي دخلوا ألمانيا بـ15 ألفا و759 شخصا.

وطبقا لأرقام الأسبوع الماضي، أكدت ألمانيا السماح بدخول إجمالي 23 ألفا و614 موظفا محليا وأفراد أسرهم، منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) الصيف الماضي.

يذكر أن طالبان استولت على السلطة في كابول في 15 أغسطس 2021، في أعقاب انسحاب حلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.