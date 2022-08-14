وكالة الأنباء السورية: مقتل وإصابة 6 عسكريين جراء عدوان إسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مقتل ثلاثة عسكريين سوريين وإصابة ثلاثة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس بسوريا.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفّذ مساء اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس السورية".

وأضاف المصدر السوري أن "قوات الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".