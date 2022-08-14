مخزون الغاز الألماني يصل إلى 75% قبل الموعد المحدد

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بلغ مخزون الغاز في منشآت تخزين الغاز الألمانية أكثر من 75%، على الرغم من انخفاض الإمدادات من روسيا بشكل كبير.

وأظهرت أحدث البيانات الأولية من مشغلي تخزين الغاز الأوروبيين مساء السبت، أن مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز الألمانية بلغ 43ر75% من طاقتها الاستيعابية بحلول صباح يوم الجمعة- وذلك قبل أسبوعين من الموعد المحدد.

ووفقا للوائح الجديدة، فإنه بحلول الأول من أكتوبر، يجب أن يكون مستوى الملء 85 % على الأقل وأن يكون 95 % بحلول نوفمبر.

وتعوض مرافق التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تشكل نوعا من الحاجز لسوق الغاز.

وتحاول الحكومة الألمانية ضمان ملء مرافق تخزين الغاز تقريبا بحلول فصل الشتاء .

والهدف هذا العام هو مساعدة البلاد على الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الخسارة الكلية المحتملة من الإمدادات الروسية في الشتاء.

ولأغراض المقارنة، ستكون كمية الغاز المخزنة عند مستوى 95 % تقريبا هي نفس كمية الغاز التي استخدمت على مستوى البلاد خلال شهري يناير وفبراير 2022.

وأصبحت مستويات التخزين المرتفعة الحالية ممكنة بسبب الاستهلاك المنخفض خلال الصيف والواردات القوية من شمال غرب أوروبا.