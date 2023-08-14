وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة

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بحث وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وسبل تعزيزها بما يدعم مسارات التنمية في البلدين.