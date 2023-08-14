نائبة وزير الدفاع الأوكراني: أوكرانيا تحرز تقدما حول باخموت

قالت وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، اليوم الإثنين، إنها ستزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار تشمل ذخيرة لراجمات صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات وقطع غيار.

وتقول الولايات المتحدة إنها قدمت أو تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 43 مليار دولار لكييف منذ فبراير 2022.

من ناحية أخرى قالت نائبة وزير الدفاع في أوكرانيا هانا ماليار، إن القوات الأوكرانية تحرز تقدما في استعادة أراض بالقرب من بلدة باخموت التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

وأشارت ماليار، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه تم تحرير ما مجموعه 3 كيلومترات مربعة الأسبوع الماضي.

وأضافت ماليار، أن القوات الأوكرانية استعادت ما مجموعه 40 كيلومترا مربعا حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد قبل أكثر من 10 أسابيع.

وتم الاستيلاء على المدينة الصغيرة في منطقة دونيتسك من قبل مجموعة مرتزقة فاجنر وجنود الجيش الروسي في مايو.

واختفى معظم سكان باخموت البالغ عددهم قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة وتحولت المدينة إلى خراب .

وتقاتل قوات كييف لاختراق الطبقات الصلبة للدفاعات الروسية على الجبهتين الشرقية والجنوبية لكنها كثيرا ما تعلن عن تحقيق مكاسب صغيرة.

وقالت ماليار، إنه بالإضافة إلى ذلك، هناك "قتال عنيف للغاية" في منطقتي خاركيف ولوهانسك وقرب كوبيانسك وليمان.

وأضافت ماليار، أن وحدات أوكرانية استقرت في قرية أورشاين في الجزء الجنوبي من منطقة دونيتسك.

كما ذكرت ماليار، أن هناك قتالا عنيفا جنوب قرية ستاروماجورسكي المجاورة، التي تم تحريرها منذ أكثر من أسبوعين.

كما أكدت ماليار، أن الوحدات الأوكرانية تقدمت على ضفة نهر دنيبرو التي تحتلها روسيا في منطقة خيرسون، لكنها أكدت أنها لم تستقر هناك بعد.

وقالت ماليار "من أجل تأمين موقع دائم، عليك أن تزيح العدو وتخلي الأرض".