رئيس أركان كوريا الجنوبية يدعو لمعاقبة بيونج يانج فورا حال قيامها بعمل استفزازي

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الجنرال كيم سيونج – كيوم، زار الوحدات العسكرية على الحدود الغربية اليوم الاثنين، للتحقق من استعدادها لمواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، وذلك قبيل التدريبات المشتركة الرئيسية مع الولايات المتحدة المقرر إقامتها في الأسبوع المقبل.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، تفقد «كيم» موقع حراسة لفرقة المشاة الأولى داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وسط المخاوف من قيام الجيش الكوري الشمالي بأعمال استفزازية؛ احتجاجا على تدريبات «أولتشي حارس الحرية»، التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل، وتستمر لمدة 11 يوما.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن «كيم» قال خلال زيارته إلى الوحدة، إنه من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية بعمل استفزازي قبل التدريبات، ودعا القوات إلى «معاقبة العدو على الفور» إذا وقع ذلك داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

وأضافت الهيئة أن «كيم» تفقد أيضا وحدة دفاع جوي تقع بالقرب من الحدود الغربية، وأصدر تعليماته هناك للقوات بإسقاط جميع الطائرات بدون طيار في حالة حدوث مثل هذه الاستفزازات.

وستحتوي تدريبات «أولتشي حارس الحرية» السنوية، المستندة إلى سيناريو حرب شاملة، على مختلف التدريبات على الطوارئ، مثل تمرين موقع القيادة القائم على المحاكاة بالكمبيوتر، والتدريبات الميدانية المتزامنة، وتدريبات «أولتشي» للدفاع المدني.

ومن جانبها، تتهم كوريا الشمالية التدريبات العسكرية لسول وواشنطن، بأنها «تدريب على غزو بيونج يانج».