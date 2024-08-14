محمد حفظي يتوقع عرض فيلم الملحد بالسينمات قريبا: اسألوا مجرب

قال المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق، إنه يتوقع عرض فيلم الملحد الذي كان من المفترض طرحه بدور العرض السينمائي اليوم، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى، بدون ذكر أسباب.

وكتب حفظي عبر حسابه بفيسبوك: "عندي يقين بإن فيلم الملحد سيعرض قريبا، ويمكن الدعاية اللي حصلت بسبب تأجيل العرض تعوض منتج الفيلم عن فلوس الدعاية اللي صرفها".

وتابع، "كل تأخيرة وفيها خيرة، اسألوا واحد مجرب".

ومنذ قليل أعلن مخرج الفيلم محمد العدل، عبر حسابه بفيسبوك، أنه لا يعلم سبب عدم فيلمه الملحد، رغم إشادة الرقيب به، مؤكدا أن الرقابة على المصنفات الفنية منحت العمل ترخيصا بالعرض منذ شهور من المشاهدات.

وكان منتج الفيلم أحمد السبكي قد أعلن من قبل أن فيلم "الملحد" حصل على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية في يناير الماضي بعرضه في السينمات ولا توجد أي مخالفة رقابية على الفيلم، وحدد اليوم 14 أغسطس موعدا لعرض الفيلم.

وكان قد تم الإعلان عن جاهزية الفيلم للعرض في الشهر الماضي، وتعرض للهجوم على منصات التواصل الاجتماعي ليصبح اسم الفيلم أحد الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، وانتشرت المنشورات التي تتحدث عنه ومقاطع الفيديو القصيرة "الريلز" على "فيسبوك" و"تيك توك"، وذلك قبل أن يفاجأ صناع الفيلم بتأجيل عرضه لأجل غير مسمى دون ذكر أي أسباب.

فيلم "الملحد" يتناول قضية التطرف الديني والإلحاد، والفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر، وإن الملحد إنسان قاده تفكيره الزائد في قضية الدين إلى عدم الاعتراف بوجود إله، أما المتطرف دينيا فيقوده تفكيره إلى تكفير المجتمع، وإعلان الحرب على البشرية.

شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وصابرين، وحسين فهمي، وتارا عماد، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد السلكاوي، وهشام عاشور، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل.