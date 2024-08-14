جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من جنوده في طوباس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 4 جنود بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية بطوباس، وفق بيان للجيش.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بدء عملية أمنية في طوباس وطمون شمال شرقي الضفة الغربية، فيما شهدت المنطقة صباحا اشتباكات عنيفة بين القوات المقتحمة ومسلحين فلسطينيين.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت صباح اليوم، بأن اشتباكات دارت بين مسلحين فلسطينيين، من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى، والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت طوباس وطمون، وحاصرت منزلا وقصفته بقذائف إنيرجا، وشنت غارات جوية باستخدام الطيران المسير، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وفي وقت لاحق، أعلن محافظ طوباس "استشهاد 5 فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في طمون وطوباس"، وقد نعتهم مساجد طوباس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية تحتجز الجثامين، فيما العملية الإسرائيلية لا زالت مستمرة.

بالمقابل قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات هيلكوبتر مروحية نقلت جنود إسرائيليين جرحى في طوباس، مؤكدة إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية واحدة على الأقل بانفجار عبوة ناسفة.



