طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع مزيد من "الأفعال الاستفزازية" بعدما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الحرم القدسي.

وفي بيان شديد اللهجة سبقته انتقادات وجهها المتحدث باسمه، قال بلينكن إن بن غفير أظهر "تجاهلا صارخا" للوضع الراهن في الموقع المقدس لدى اليهود والمسلمين على حد سواء.

وأضاف بلينكن: "أوضح مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أن أفعال الوزير بن غفير تتعارض مع السياسة الإسرائيلية. ونحن سننتظر من حكومة إسرائيل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وتابع أن "هذه الأفعال الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في لحظة محورية، حيث ينبغي أن يكون كل التركيز على الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وخلق الظروف من أجل استقرار إقليمي أوسع".

وتأتي تصريحات بلينكن بعد أيام من استخدام البيت الأبيض أيضا لهجة قوية للرد على وزير آخر من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي انتقد مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

واقتحم أكثر من ألفي إسرائيلي، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، يتقدمهم بن غفير، وأدوا الصلوات بمناسبة ذكرى يهودية، الأمر الذي وصفه مسؤول في الأوقاف الإسلامية بأنه "استفزازي".

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "2250 يهوديا متطرفا أدّوا الصلوات والرقصات الاستفزازية، ورفعوا العلم الإسرائيلي خلال الاقتحامات".