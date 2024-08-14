مسئول لـ«رويترز»: الوسطاء سيتشاورون مع حركة حماس في أعقاب محادثات الدوحة

قال مسئول مطلع، لوكالة رويترز، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تنعقد في الدوحة غدا الخميس بمشاركة مسئولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتشاور الوسطاء مع حركة حماس في أعقاب محادثات الدوحة بخصوص وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أفاد القيادي في حركة حماس سهيل الهندي، بأن حركته لن تكون جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها من العاصمة القطرية الدوحة الخميس.

وقال في تصريحات لوكالة «الأناضول»: «الحركة لن تكون جزءا من المفاوضات القادمة المزمع استئنافها الخميس».

وأوضح أن حركته طالبت بالتزام واضح من قبل إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو الماضي (استنادًا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن)، وفق ما نقله الوسطاء من توضيحات، فإذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق.