الإمارات والكويت تستنكران بشدة الهجوم على أرامكو السعودية

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استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي طال صباح اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة ، عبر وكالة الأنباء الاماراتية ( وام ) بـ"هذا العمل الإرهابي والتخريبي" واعتبرته "دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونقلت وكالة الانباء الكويتية كونا اليوم السبت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القول إن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار السعودية وامدادات الطاقة العالمية لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكدت الدولتان وقوفهما إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

وأعلنت الرياض اليوم السبت تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

وتبنى الحوثيون الهجوم مشيرين إلى استخدام عشر طائرات مسيرة وملوحين بعمليات "واسعة وأشد إيلاما" .