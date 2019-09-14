ضبط شخص روج لبيع أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالصحة عبر «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص روج لبيع أدوية ومستحضرات تجميل مستوردة ومهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رصدت الأجهزة الأمنية قيام مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ أسفرت جهوده عن أن تحديد مرتكب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الحساب، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وباستكمال التفتيش تم ضبط 1180 عبوة مختلفة الأنواع من الأدوية ومستحضرات التجميل المستوردة مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة وإدارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستفادة ماديا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.