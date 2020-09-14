مصادر: بايت دانس تتخلى عن بيع تيك توك بأمريكا من أجل شراكة مع أوراكل

تخلت شركة بايت دانس الصينية عن بيع تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة يوم الأحد سعيا لشراكة مع شركة أوراكل تأمل بأن تجعلها تتفادي حظرا أمريكيا مع إرضاء الحكومة الصينية وذلك حسبما قال أشخاص مطلعون على هذا الأمر يوم الأحد.

وكانت بايت دانس تجري محادثات لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها.



وأدى تحديث الصين لقوانين الرقابة على الصادرات أواخر الشهر الماضي والذي منحها رأيا في نقل عمليات تيك توك إلى مشتر أجنبي إلى تغيير المفاوضات تماما. وكانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الحكومة الصينية تفضل إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة على أن يصبح جزءا من بيع قسري.

وقالت المصادر إنه بموجب الصفقة المقترحة ستكون أوراكل الشريك التكنولوجي لبايت دانس وستتولى إدارة بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة. وتتفاوض أوراكل أيضا على أخذ حصة في أصول تيك توك بأمريكا.



ولم ترد بايت دانس وأوراكل على طلبات للتعليق. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وكانت مايكروسوفت قد ذكرت في وقت سابق يوم الأحد إن بايت دانس أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات تيك توك في أمريكا.