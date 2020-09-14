تشيلي تسجل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي، اليوم الاثنين، تسجيل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 436 ألفا و433 حالة بينما ارتفعت الوفيات إلى 12 ألفا و13 شخصا، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تشيلى اليوم الاثنين .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن 1064 حالة ظهرت عليها أعراض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا بينما توجد 561 حالة بدون أعراض و60 حالة لم يتم الإبلاغ عن وضعها .

وأوضحت وزارة الصحة التشيلية أن هناك 16 ألفا و695 حالة إصابة نشطة، وشُفي ما مجموعه 407 آلاف و725 حالة .

وأضافت الوزارة أن 906 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات ويرق 689 شخصا أجهزة التنفس الاصطناعي وتوصف 117 حالة بأنها خطيرة .