أمريكا تتخلف عن الدول الديمقراطية المتقدمة فيما يتعلق بالتطعيم ضد كورونا

تراجعت الولايات المتحدة حاليا إلى الترتيب الأخير بين أقوى الدول الديمقراطية في العالم فيما يتعلق بالتطعيم ضد كورونا، بعد التقدم المبكر ووفرة اللقاحات، حيث تجاوزتها اليابان بتقدم مطرد في طرح اللقاحات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن اليابان، التي بدأت برنامج التطعيم الشامل في أبريل، أعطت جرعة أولى من لقاحات كورونا لـ6ر63% من سكانها، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأعطت الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل لـ1ر63% من سكانها، وهي الأدنى بين أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وشهدت أمريكا توقف عمليات التطعيم، حيث تم تسييس القضية واكتسبت المجموعات المناهضة للقاح زخما. ويعد التطعيم ضد كورونا قضية حاسمة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يحاول وقف تفشي الوباء الذي عصف بالبلاد على مدار أشهر الصيف.

وتم تسجيل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بالوباء في البلاد يوم أمس الاثنين فحسب.

وأعلن بايدن الأسبوع الماضي إعطاء اللقاح بشكل إلزامي لجميع الموظفين الفيدراليين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وموظفي الشركات الكبيرة.

وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري بايدن في البيت الأبيض فيما يتعلق بمواجهة كورونا سابقا، في تغريدة في وقت متأخر أمس الاثنين، إن هذا قد لا يكون كافيا، وإن الولايات المتحدة سوف تسجل أدنى مستوى للتطعيم بين جميع الديمقراطيات المزدهرة بحلول نهاية سبتمبر.