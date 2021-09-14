قررت النيابة العامة إحالة مراهق إلى محكمة الطفل بالجيزة لاتهامه بهتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد، بأن استطالت يده إلى أحد مواطن عفتها في الطريق العام.

واتهمت النيابة في القضية رقم 692 لسنة 2021 حصر تحقيق الطفل المتهم "خالد.ح" والبالغ من العمر 17 عاما طالب، أنه هتك عرض طفلة طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا بغير قوة أو تهديد بأن قام باستطالة يده إلى أحد مواطن عفتها والإمساك بمؤخرتها بالطريق العام.

وشهدت المجني عليها بمضمون ما جاء في التحقيقات وأكدته تحريات المباحث، بعد مطالعة النيابة لمقطع تسجيلي تبين ظهور المتهم حال ارتكابه للواقعة بالمجني عليها.