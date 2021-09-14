الحكومة العراقية: لن نسمح لأي مسؤول بتسخير موارد الدولة لصالح حملته الانتخابية

أكد الدكتور حسن ناظم المتحدث باسم الحكومة العراقية ووزير الثقافة والآثار أنه لن يُسمح لأي مسؤول أن يسخر موارد الدولة لحملته الانتخابية ، مشددا على أنه سيتم الشروع فورا في التحقيق في اي استخدام لموارد الدولة في الحملات الانتخابية.

وقال ناظم ـ في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الثلاثاء ـ إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تناول هذا الموضوع بجدية، وأكد أنه لن يسمح لأي مرشح مسئول في الحكومة أن ينتفع من موارد الدولة لصالح حملته الانتخابية .

وأكد أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات المُقبلة من أجل تغيير الواقع الحالي، مؤكدا أن البيئة الأمنية ستتوفر تماما وأن القانون الجديد سيؤمن حفظ أصوات الناخبين.

ودعا ناظم الشباب الذين يروجون إلى مقاطعة الانتخابات إلى التوقف عن ذلك وأن يواصلوا احتجاجهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لان التغيير يبدأ من هناك.



