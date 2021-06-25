مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالعياط

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 4 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث اصطدام سيارة "ترامكو" بالطريق بمنطقة العياط، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرقة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالقرب من الكوبري البحري مابين قريتي البليدة والعطف بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة "ترامكو" بالطريق، انفطر الإطار الأمامي، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها واصطدام المركبة بسور الطريق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.