عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد شقيقة مقتحمة بنك لبنان المريضة بالسرطان، وهي تنتظر أختها في السيارة، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مصور الفيديو: «سالي أخذت مصرياتها لتعالج أختها، هذه أخت سالي، أول مرة أصور لها فيديو بس مضطر أصور أختها نانسي المريضة، سالي أخذت مصريات لتعالجها، هي ليست سارقة أو حرامية».

وكانت فضائية «العربية» قد أفادت بأن الأمن العام أوقف المودعة المسلحة التي اقتحمت مصرف في بيروت، بعد حصولها على مبلغ 20 ألف دولار.

واقتحم عدد من المودعين من جمعية صرخة المودعين فرع «بلوم بنك» في السوديكو، واحتجزوا رهائن، كما هدّدت إحدى المودعات بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها.

والشهر الماضي، احتجز أحد المودعين بـ«فيدرال بنك»، بضعة رهائن أغلبهم من موظفي البنك، مطالبًا بالحصول على أمواله المودعة في البنك والتي تصل إلى 209 آلاف دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه جرى الاتفاق مع المودع الذي احتجز الرهائن على منحه 30 ألف دولار من أصل وديعته، مقابل إطلاق سراح الرهائن وتسليم نفسه. فيما قال رئيس جمعية المودعين حسن مغنية إنه تم الاتفاق على منحه 35 ألف دولار.