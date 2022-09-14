30فرقة تغنى لسلام العالم أمام أسوار القاهرة فى الدورة الـ15 لمهرجان سماع

كندا والهند ضيوف شرف.. وتكريم خاص للفنانة سميرة عبدالعزيز

أعلن الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، عن تفاصيل فعاليات المهرجان فى دورته الخامسة عشر، التى تقام برعاية نيفين الكيلانى وزير الثقافة تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم».

وتستمر عروض وفعاليات الدورة ١٥ فى الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى بدعم قطاعاتها المختلفة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

وقال عبدالفتاح إن المهرجان أصبح له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل وأيضا على مستوى العالم أجمع.

وأضاف أنه من المنتظر أن تحضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة فى أول ظهور لها بالمهرجان بعد توليها، حيث يقام الحفل على مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر.

وأكد أن أكثر من ٢٢ دولة طالبت بالمشاركة فى هذا المهرجان، لكن نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها المهرجان فقد تم اختيار بعض الدول التى تمثل ثقافات مختلفة، حيث يُشارك فى الدورة الحالية ٣٠ فرقة، منها الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، كما تشارك كندا لأول مرة، بالإضافة إلى الهند، والجزائر ورومانيا والمغرب والأردن والسودان وجنوب السودان وإندونسيا ولبنان واليمن وفلسطين.

وأشار إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة فى مصر، وتم اختيار دولتى كندا والهند كضيفى شرف المهرجان هذا العام.

وتكرم إدارة المهرجان فى الدورة ١٥ كلا من مادانجيت سنغ (من الهند)، والفنان الكبير عزيز حاجبيلى (اذربيجان)، والشيخ عبدالجواد محيسن (تونس)، والفنانة صباح زيدانى (المغرب)، ومن مصر القس أنطونيوس إبراهيم عياد، فضلا عن تكريم خاص للفنانة سميرة عبدالعزيز لمشاركتها فى تقديم مهرجان سماع الدولى على مدى الدورات السابقة.

تقام عروض المهرجان على مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر، وقبة الغورى، قصر الأمير طاز، بيت السنارى، المتحف القبطى مجمع الأديان بمصر القديمة» الذى ستقام به احتفالية ملتقى الأديان «هنا نصلى معا» يوم 22 سبتمبر الساعة الثامنة مساء.